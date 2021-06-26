Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video

Aydın'ın Germencik ilçesinde, aniden çıkan fırtına beraberinde yağmur ve dolu getirdi. 15 dakika süren fırtınada onlarca çam ağacının dalları kırılırken, bir çam ağacı de kökünden çıktı. Telefon ve elektrik direklerinin kırıldığı fırtınada bazı mahallelerde elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı, bir kişi de yaralandı.