Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:09
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 26.06.2021 | 22:41
00:30
03:52
03:29
04:04
01:49
01:12
Afrin'de patlayıcı yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 3 yaralı 26.06.2021 | 16:54
00:31
03:25
SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını 26.06.2021 | 17:15
02:00
01:33
Bursa'da baykuş evin küvetine yavruladı 26.06.2021 | 16:19
07:11
6'ncı kez yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi 26.06.2021 | 15:48
00:57
01:30
02:25
YKS'ye giren Melek İpek'ten kadınlara çağrı 'Ayaklarınızın üzerinde durun' 26.06.2021 | 15:07
03:08
SON DAKİKA: Bursa'da toprak altında ölümden mucizevi kurtuluş kamerada! 26.06.2021 | 14:42
05:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli... 26.06.2021 | 14:25
03:40
02:13
YKS için yanlış okula gelen öğrencileri polis motosikletle böyle yetiştirdi 26.06.2021 | 12:01
01:09
Depreme giden ekipler müdahale etmişti... O kazada 2 kişi hayatını kaybetti 26.06.2021 | 10:18
Aydın'ın Germencik ilçesinde, aniden çıkan fırtına beraberinde yağmur ve dolu getirdi. 15 dakika süren fırtınada onlarca çam ağacının dalları kırılırken, bir çam ağacı de kökünden çıktı. Telefon ve elektrik direklerinin kırıldığı fırtınada bazı mahallelerde elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı, bir kişi de yaralandı.