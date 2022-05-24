Video Yaşam Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video
Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video

Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video

24.05.2022 | 10:33

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İstanbul Avcılar'da bir kafede oturan kişinin içerisinde 50 bin lira olan çantasını çalan iki kadın hırsız gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları kafenin güvenlik kamerasına yansırken, hırsızların çocuğu perdelemek için kullandıkları tespit edildi.

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Avcılar Tahtakale Mahallesinde 13 Mayıs'ta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kafeterya da oturan müşteri N.S.G.S.'nin yanına koyduğu çanta çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık anlarının işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde iki hırsızın yanlarındaki iki küçük çocukla birlikte kafeterya da müşteri gibi oturdukları, bu sırada gözlerine kestirdikleri mağduru takip ettikleri görüldü.

N.S.G.S.'nin cep telefonuyla konuşmaya dalmasıyla harekete geçen hırsızlardan birinin adamın oturduğu masaya doğru yönelerek onun dikkatini dağıttığı görüldü. Bu sırada iki küçük kız çocuğunun harekete geçerek adamın yanında duran çantayı alma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde iki küçük hırsızın daha sonra çaldıkları çantanın üzerini montla örterek diğer hırsızlarla birlikte hızla uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Dilan B.(26) ile Ayçan U.(32) gözaltına aldı. Şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 54 kez, Ayçan U. ise 55 kez benzer suçlardan gözaltına alındıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis çantayı çalan iki küçük hırsızı yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

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