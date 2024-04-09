Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 09.04.2024 | 12:36 Gaziantep’te babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Yavuzeli İlçesine bağlı Göçmez mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baba İsmail Z., tarlasındaki çalışmadan sonra evine dönerken köy meydanındaki bakkalın önünde duran oğlunu gördü. Bakkalın önünde duran oğluna doğru traktörüyle ilerleyen Baba 4 yaşındaki kızı Bilge Z.'yi görmeyerek traktörün büyük lastiğiyle üzerinden geçti. 4 yaşındaki Bilge ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki Bilge'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.