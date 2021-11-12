Video Yaşam Bahçelievler'de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video
Bahçelievler'de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video

Bahçelievler'de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video

12.11.2021 | 08:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırsız, Yemeksepeti’nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 00:36
Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 12.11.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 09:10
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 12.11.2021 | 10:20
İstanbul Sultangazi’de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 01:14
İstanbul Sultangazi'de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 12.11.2021 | 10:03
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 02:42
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 12.11.2021 | 09:54
Mersin’de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 01:35
Mersin'de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 12.11.2021 | 10:05
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 00:50
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 12.11.2021 | 09:53
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 00:37
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 12.11.2021 | 09:53
Sarıyer ve Bakırköy’de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 00:38
Sarıyer ve Bakırköy'de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 12.11.2021 | 09:55
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 00:47
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 12.11.2021 | 09:42
Sivas’ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 01:19
Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 12.11.2021 | 09:32
Esenyurt’ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 00:31
Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 12.11.2021 | 09:33
Eyüpsultan’da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 04:06
Eyüpsultan'da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 12.11.2021 | 09:13
Bursa’da ’bu kadarına da pes’ dedirten görüntü! Kedi mamasının kutusunu çaldı 00:25
Bursa’da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Kedi mamasının kutusunu çaldı 12.11.2021 | 09:23
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 02:04
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 12.11.2021 | 09:15
Son Dakika: Başak Cengiz’in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 02:24
Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 12.11.2021 | 08:54
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 02:02
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 12.11.2021 | 09:07
Malatya’da tır otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı 02:31
Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı 12.11.2021 | 09:04
Mimar Başak Cengiz’in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:24
Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! 12.11.2021 | 08:54
Bahçelievler’de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video 02:21
Bahçelievler'de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video 12.11.2021 | 08:51
Bursa’da kuyumcu soydu, İstanbul’da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 04:37
Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 12.11.2021 | 08:43

Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, 11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demirci, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, şahısların 11 yıldır evli oldukları, son 2 aydır ayrı yaşadıkları, çocukların okulunda buluştuklarında aralarında tartışma çıktığı, akabinde beraber yürüdükleri esnada bahse konu olayın gerçekleştiği anlaşılmıştır. Öte yandan karısını öldüren koca ise olaydan sonra görüntülendi. Görüntülerde talihsiz kadının yerde kanlar içerisinde yattığı, adamın ise sokaktakiler tarafından yakalandığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA