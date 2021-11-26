Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor | Video

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Bartın’da Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle mantar üretim tesisi kuran ve yılda 20 ton istiridye mantarı yetiştirmeyi başaran Cengiz Özdemir kurduğu ikinci tesisle birlikte üretimini 40 tona çıkardı.
38 yaşındaki İnşaat Teknikeri Cengiz Özdemir 2017 yılında tarımla uğraşmaya karar verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir kursu başarıyla tamamladı. Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Özdemir mantar üretim tesisi kurmak için 30 bin TL hibe desteği aldı.
Evinin bahçesine kurduğu tesiste kısa sürede hedeflediği başarıyı yakalayan Özdemir, her geçen yıl üretim kapasitesini de artırdı. Yıllık 20 ton mantar üretimine ulaşan Özdemir ürettiği mantarların satışından elde ettiği kazançla ikinci tesisini kurarak üretim miktarını 40 tona çıkardı.
İstiridye mantarı yetiştiriciliği için daha önce hazır kompost kullanan ve yaptığı yatırımla kompost makinesi ve platformu alarak kendi kompostunu da üretmeye başlayan Özdemir bu sayede kazancını da yüzde 50 oranında artırdı.
Mantar yetiştiriciliğinin gençlere iş imkanı sağlayabileceğini kaydeden Özdemir, "Burada biz 2017'de genç çiftçi projesinden Tarım İl Müdürlüğünden destek aldık. Bu destekle ilk çadırımızı kurduk. Daha sonra ikinci çadırımızı kurduk ve üçüncü çadır olarak kapasitemizi artırdık. Biz burada kompost dediğimiz poşetleri kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Makinesini aldık. Bunun 15-20 gün mayalanma süresi var. Ve 20 günden sonra mantar yani pim dediğimiz şeyleri görürüz. 25'inden sonrada satışa sunarız. Bu şekilde devam ederiz. Bu yaklaşık 90 gün sürer. Birinci flaş, ikinci flaş ve üçüncü flaş olmak üzere 90 gün sonra bu poşetleri dışarı çıkarırız daha sonra yenilerini koyarız bu şekilde devam ederiz." Dedi.
Özdemir gençlerin mantar yetiştiriciliğine yönelerek kendi iş imkanlarını oluşturabileceklerini de belirterek, "Bu işi özellikle gençlerimize tavsiye ederim. Bulundukları Tarım İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Ve şu anda yüzde 50 hibeler var. Bunlardan faydalanabilirler diye düşünüyorum. Yani gençlerimize özellikle bir iş imkanı sağlanır diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.