Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga. İşte ilk görüntüler | Video

Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden tarafların adliyedeki duruşma için geldiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.