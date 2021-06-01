Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga. İşte ilk görüntüler | Video
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Bakırköy Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden tarafların adliyedeki duruşma için geldiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.