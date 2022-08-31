Bakırköy'de güzellik merkezinde yangın | Video

BAKIRKÖY'de bir güzellik merkezinin solaryum bölümünde yangın çıktı. Binanın 4'üncü katında çıkan yangın nedeniyle kısa sürede tüm binayı duman kapladı, apartmandakiler tahliye edildi. Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında, 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki güzellik merkezinin solaryum bölümünde yangın çıktı. Binayı saran dumanlar paniğe neden oldu. Apartman sakinleri ve alt katta bulunan özel sağlık kliniğindeki hastalar hızla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, binanın ikinci katında hasar oluştu.

Özel klinik çalışanı Büşra Yapıcı, Yangın ihbarı alınca önce klinikte yangın çıktı sandık, hastaları dışarı çıkarttık dedi. Sibel Caneri ise Ben doktoru beklerken, 'boşaltın' diye sesler duyduk. Bir çıktık her yerde duman var. Kıyafetlerimizi koridorda giydik. İtfaiye zamanında geldi. Can kaybı yok. Dumanlar çok fazlaydı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı diye konuştu.