Video Yaşam Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı | Video

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı | Video

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı | Video
01.09.2021 | 13:51

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Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 köpeğe otomobil çarptı. Yaralanan köpek veterinere götürülürken, otel sahibi sürekli kazaların olduğunu yola kasis yapılmasını istediklerini söyledi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde Bakırköy Basınköy İstanbul Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan iki köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir köpek yaralanırken diğeri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpma nedeniyle ayağından yaralanan köpek yolda can çekişmeye başladı. Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi otel çalışanları ve kazayı yapan sürücü gerçekleştirdi. Haber verilmesi üzerine gelen veteriner hekim, köpeği Küçükçekmece Belediyesine bağlı veteriner kliniğine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, duruma tepki gösteren esnaf ise yola kasis konulmasını istediklerini belirtti.

Kazayı anlatan otel işletmecisi Berker Güçlü, "Burası benim kenti işletmem, sabah saat 08.30 sıralarında bir köpek sesi duydum, ağlamasıyla uyandım. Bizim köpeklerden birine araç vurdu zannettim, direk dışarı fırladım. Mavi bir araç köpekle ilgileniyordu. sonra oğlumun sınavı var yetişmesi lazım dedi. Kendisi gitti buradan, köpeğin bacağı kırılmıştı. Küçükçekmece Belediyesinin veteriner ekipleri geldi, şuan bakımları yapılıyor. Biz buraya kasis istiyoruz. Bariyeri biz kendimiz yaptık ama gelip kaldırdılar. Buradan insanlar geçiyor. Sürekli bu şekilde kazalar oluyor" diye konuştu.
Otomobilin köpeklere çarptığı anlar yol üzerindeki otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde iki köpeğin karşı yola geçmeye çaldığı sırada yoldan geçen bir otomobilin iki köpeğe çarptığı görülüyor.

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