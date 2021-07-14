Video Yaşam Balıkesir'de tur teknesi alev aldı | Video

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı | Video

Balıkesir'de tur teknesi alev aldı | Video
14.07.2021 | 08:49

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Balıkesir'in Edremit ilçesine Altınoluk tatil mevkisinde bir tur teknesi alev alarak yandı.

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Altınoluk'ta kıyıya yakın noktada demirlemiş olan tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı. Yangının demirlemiş olan teknede çıktığı ve içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni ise daha sonra tespit edilecek.

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