Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli
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Ardahan’da balkona sığınan yaralı güvercin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
Yaralı Güvercin bir evin balkonuna sığındı. 14 yaşındaki lise öğrencisi Aykut Yıldız, kanadı kırık olan güvercine sahip çıkarak yaklaşık bir hafta boyunca baktı. Yıldız, Güvercinin tedavisi için Doğa Koruma ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler güvercini teslim alarak tedavisinin yapılması için Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Yaralı Güvercine yaklaşık bir hafta boyunca baktığını Söyleyen Aykut Yıldız, Evimizin balkonuna konmuştu. Bizde onu eve alıp beslemeye çalıştık. Bir hafta sonra baktık ki tedavilerini yapamıyoruz. Bu nedenle Doğa Koruma ekiplerine vermeye karar verdik. İnşallah tedavisi yapıldıktan sonra iyileşir.'' dedi.