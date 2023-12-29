Video Yaşam Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video
Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video

Bandırma JASAT’TAN filmleri aratmayan operasyon | Video

29.12.2023 | 10:36

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde, yaşlı bir vatandaşın 500 bin lira değerindeki altınlarını dolandırıcılık yöntemiyle çalan şüpheli, çaldığı altınlarla beraber sadece 90 dakika içinde JASAT’ın başarılı operasyonuyla yakalandı.

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Bandırma, Yeşilçomlu Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir vatandaşı telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıttılar. Hedeflerindeki vatandaşın, cinayet ve hırsızlık olaylarına isminin karıştığı yalanına baş vuran dolandırıcılar, ayrıca cinayet mahallindeki altınların ve paraların çalındığını söylediler. Vatandaşın ikametinde bulunan altınların ve nakit paraların üzerinde parmak izi araştırması yapmak amacıyla, gönderecekleri görevlilere, bahsi geçen para ve altınların teslim edilmesini istediler. Dolandırıcılar, bu yöntemle vatandaşın toplam 500 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar.
Meydana gelen dolandırıcılık olayı üzerine, JASAT tarafından olaya derhal müdahale edildi. Hızlı reaksiyon ve iş birliği ile kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, dolandırıcılık olayının şüphelisinin F.P.A. adlı bir şahıs olduğu tespit edildi. Akabinde ise Bandırma'ya gelen şahsın, bir ticari taksi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. JASAT'ın başlattığı sıcak takip ve operasyonel faaliyet neticesinde, şüpheli şahıs 500 bin lira değerindeki altınlar ile birlikte 90 dakika içinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı dolandırıcının daha önce de Karesi ilçesi, Çaypınar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşı telefon ile arayıp ve kendisini Jandarma olarak tanıtarak aldatıcı sözlerle dolandırmak istediği, ancak mağdurun daha önce yapılan dolandırıcılık olaylarına dair bilgilendirmeler ışığında şüphelenerek Jandarmayı aramak istemesi sonucunda, şüpheli şahsın 250.000 TL'yi alamadan evden kaçarak uzaklaştığı ifade edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlanması ile suçluların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği vurgulanırken, vatandaşların bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları, özellikle kolluk güçlerinin telefon ile arayarak hiçbir şekilde altın ya da para talep etmeyecekleri belirtildi.

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