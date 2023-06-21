Video Yaşam Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkarttılar, 2 milyon liralık vurgun yaptılar | Video
Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkarttılar, 2 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkarttılar, 2 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

21.06.2023 | 12:56

İstanbul'da 186 müşterinin banka bilgilerine ulaşarak ek kart çıkartarak 2 milyon liralık vurgun yaptılar. 2 dolandırıcılık şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından banka müşterileri adına ek kredi kartları çıkartılarak dolandırıcılık yapıldığı şikayetine harekete geçti. Müşterilerin banka ve kart bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların ek kartlar çıkarttıkları tespit edildi. Dolandırıcıların bu ek kartlarla, ATM'lerden nakit avans çektikleri belirlendi. 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaşarak ek kart çıkartıp 2 milyon liralık vurgun yapan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Gökhan Ö. ile Aykut A.'yı gözaltına aldı. Gökhan O.'nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.'nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da akaryakıt istasyonuna giren hırsız kasadan böyle para çaldı | Video 00:38
Batman'da akaryakıt istasyonuna giren hırsız kasadan böyle para çaldı | Video 21.06.2023 | 14:13
Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu | Video 00:11
Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu | Video 21.06.2023 | 14:01
TikTok soruşturmasında şok ifadeler: Seni öldürürüm diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video 02:01
TikTok soruşturmasında şok ifadeler: "Seni öldürürüm" diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video 21.06.2023 | 13:59
Mersin’de tefecilere yönelik operasyon: 3 gözaltı | Video 01:01
Mersin'de tefecilere yönelik operasyon: 3 gözaltı | Video 21.06.2023 | 13:57
Alkollü sürücü park halindeki 3 araca böyle çarptı | Video 01:29
Alkollü sürücü park halindeki 3 araca böyle çarptı | Video 21.06.2023 | 13:06
Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkarttılar, 2 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 00:15
Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkarttılar, 2 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 21.06.2023 | 12:56
Sürücünün sel sularıyla zorlu sınavı: Boğulmaktan çevredekiler kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:36
Sürücünün sel sularıyla zorlu sınavı: Boğulmaktan çevredekiler kurtardı! O anlar kamerada | Video 21.06.2023 | 12:52
İzmir’de mafya yapılanmasına ’Kukla’ operasyonu: 28 gözaltı | Video 04:12
İzmir'de mafya yapılanmasına 'Kukla' operasyonu: 28 gözaltı | Video 21.06.2023 | 12:44
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:21
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 21.06.2023 | 12:06
Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 01:02
Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 12:06
Zonguldak’taki kukla operasyonunda 2 şüpheli adliyede | Video 01:07
Zonguldak’taki kukla operasyonunda 2 şüpheli adliyede | Video 21.06.2023 | 11:57
Antalya’da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi | Video 01:05
Antalya’da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi | Video 21.06.2023 | 11:57
Balta ve yumrukla saldırı! 4 çocuk annesi acımasızca darp edildi | Video 05:10
Balta ve yumrukla saldırı! 4 çocuk annesi acımasızca darp edildi | Video 21.06.2023 | 11:37
Kartal’da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 01:09
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 11:37
Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video 00:32
Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video 21.06.2023 | 11:25
Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü! | Video 02:41
Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü! | Video 21.06.2023 | 11:20
D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza | Video 00:42
D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza | Video 21.06.2023 | 10:42
Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video 03:45
Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video 21.06.2023 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Haziran 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Haziran 2023 Çarşamba atv izle! | Video 21.06.2023 | 10:13
İzmir’de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video 03:13
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video 21.06.2023 | 10:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA