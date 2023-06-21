Banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkarttılar, 2 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 21.06.2023 | 12:56 İstanbul'da 186 müşterinin banka bilgilerine ulaşarak ek kart çıkartarak 2 milyon liralık vurgun yaptılar. 2 dolandırıcılık şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından banka müşterileri adına ek kredi kartları çıkartılarak dolandırıcılık yapıldığı şikayetine harekete geçti. Müşterilerin banka ve kart bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların ek kartlar çıkarttıkları tespit edildi. Dolandırıcıların bu ek kartlarla, ATM'lerden nakit avans çektikleri belirlendi. 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaşarak ek kart çıkartıp 2 milyon liralık vurgun yapan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Gökhan Ö. ile Aykut A.'yı gözaltına aldı. Gökhan O.'nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.'nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.