Video Yaşam Bankadan takip etti, yaşlı çiftin parasını alıp kaçtı | Video
Bankadan takip etti, yaşlı çiftin parasını alıp kaçtı | Video

Bankadan takip etti, yaşlı çiftin parasını alıp kaçtı | Video

30.11.2021 | 15:11

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İstanbul Tuzla'da bankadan takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan çetenin elebaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin son işlerinde 130 bin lira çaldıkları kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden 48 kez gözaltına alındığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu öğrenildi.

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Tuzla, İçmeler Mahallesinde bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kapkaççı daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaçı araca binemeyerek bir süre koştu. Daha sonra mağdur Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

ARACA CAM FİLMİ TAKTIRIRKEN YAKALANDI
Çalışma başlatan Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı.

48 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ
Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 17 yaşındaki H.H.P.'nin adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Kapkaç, Gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

550 BİN LİRALIK KAPKAÇ YAPMIŞLAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri H.H.P ve çetesinin 1 Ekim 2021 tarihinde Maltepe, Bağdat caddesinde mağdur A.T.'nin bankadan çektiği 150 bin lirasının kapkaç yapılarak çalınması, 25 Ekim 2021 tarihinde Pendik, Yenişehir mahallesinde mağdurlar S.A. ile A.E.'nin toplam 550 bin lirasının kapkaç ve yağma yapılarak çalınması olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Esenyurt'tan bir otomobil çaldıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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