Başkentte gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı | Video 23.12.2023 | 10:13 Ankara-Kalecik Karayolunda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kalecik Karayolu Akyurt Tekebeli geçitinde gizli buzlanmadan dolayı 3 araç ve bir tır yan yattı. Yaşanan kazalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Jandarma karayolunu trafiğe kapadı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları tuzlama ve araç enkaz kaldırması sonucu trafiğe açıldı.