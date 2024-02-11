Batman'da faciadan dönüldü: Özçekim uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı
Batman'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'nde özçekim yapmak için bozuk tekneye çıkan 4 genç, boğulmaktan son anda kurtuldu.
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