Video Yaşam Batman'da faciadan dönüldü: Özçekim uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı
Batman'da faciadan dönüldü: Özçekim uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı

Batman'da faciadan dönüldü: Özçekim uğruna çıktıkları tekne gölün ortasına sürüklenerek battı

11.02.2024 | 22:52

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'nde özçekim yapmak için bozuk tekneye çıkan 4 genç, boğulmaktan son anda kurtuldu.

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