Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Akraba olan yolcuların, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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