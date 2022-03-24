Beşiktaş’ta olaylı gece! Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti | Video

Beşiktaş’ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü aracın yandığını görünce önce ağladı, ardından kazaya karıştığı tarafla kavga etti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Gül'ün kontrolündeki 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil Ortaköy'den Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken ters istikamette seyir halinde olan Berk Menteş'in kulandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Çırağan Caddesini tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.

LÜKS OTOMOBİLİNİN YANDIĞINI GÖREN SÜRÜCÜ GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Kaza sonrası otomobilden yara almadan inen sürücü, lüks otomobilinin yandığını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri ve olay yerine gelen kız arkadaşı sürücüyü uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ

Otomobili yanan Cihan Gül, "Arabam" diye ağladı. Gül'ü polis ekipleri ve arkadaşları sakinleştirdi. Öte yandan olay yerinde kazaya karışan taraflar birbirine saldırdı. İki tarafı polis ekipleri ayırdı.

Kaza sonrası yanan otomobil küle dönerken hafif ticari araçta ise hasar oluştu. Araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından Çırağan Caddesi tekrar trafiğe açıldı.