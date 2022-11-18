Beşiktaş'ta ünlü AVM'de hırsızlık: Turistin çantasındaki bin 200 doları çaldılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
05:09
00:41
01:38
01:27
Ataşehir’de kamyonun altında kalan vatandaş metrelerce sürüklendi | Video 18.11.2022 | 10:30
00:57
Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 10:30
00:21
Sevgili gibi yaklaştılar çantasını soydular | Video 18.11.2022 | 11:13
00:17
Çekicili hırsızlar yakalandı | Video 18.11.2022 | 11:11
00:17
Fabrikada iş kazası: 1 ölü 5 yaralı | Video 18.11.2022 | 11:11
00:59
Dağ eteklerindeki sis bulutları böyle görüntülendi | Video 18.11.2022 | 10:20
10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 18.11.2022 | 10:20
00:58
İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video 18.11.2022 | 10:19
02:03
Erzurum’da ‘Girdap’ operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.11.2022 | 09:56
00:45
00:58
İki grup arasında çıkan kavgada kendi sopasıyla böyle dayak yedi | Video 18.11.2022 | 09:41
02:14
Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı | Video 18.11.2022 | 09:41
14:00
07:45
Osmanlı dönemine ait antikalar görücüye çıktı | Video 18.11.2022 | 09:18
00:14
05:53
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı | Video 18.11.2022 | 08:56
Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Alışveriş Merkezi'nde gezen turisti lafa tutan biri kadın 2 hırsız, çantasındaki bin 200 doları çaldı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.