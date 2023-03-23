Video Yaşam Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video
Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video

Beyoğlu’nun fenomen Ramazan davulcusu depremzedeler için mani söyledi | Video

23.03.2023 | 08:35

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları iş başı yaparak vatandaşları sahura kaldırdı. Beyoğlu’nda fenomen haline gelen ramazan davulcusunun depremzedelere yazdığı mani ilgi çekti.

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Ramazanın vazgeçilmezleri arasında yer alan davulcular, vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü. Vatandaşları sahur için uyandıran davulcular, sokak sokak gezerek mani söyleyip davul çaldı. Sahura kalkan vatandaşlar ise balkondan ve camdan davulcuları izledi.
Beyoğlu'nda Piripaşa Mahallesi'nde yıllardan beri ramazan davulculuğu yaparak adeta fenomen haline gelen ramazan davulcusu Rıdvan Akçayı'ın depremzedeler için yazdığı mani ise büyük ilgi gördü. Ramazan davulcusu Rıdvan Akçayı tarafından, "Maraş, Adana ateş düştü bağrıma, selam olsun bizlerden Antep, Adıyaman, Hatay'a. Diyarbakır, Malatya yanındayız unutma. Göstermesin Allah'ım böyle bir acı bir daha" şeklinde okunan mani tüm sokaklarda yankılandı.

İstanbul Tophane'de büyüdüğünü ve çocukluktan beri davul zurna ve işleriyle uğraştığını söyleyen Ramazan davulcusu Akçayır, "Koronavirüs de çok büyük bir felaketti bizim için, Türkiye için. İnsanlar nasıl mutlu olabilir, nasıl güzel duygulara kapılır diye bu maniyi yazdık. Depremzede vatandaşlarıma öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ramazan'ın sevincini yaşarken bir yandan da biraz da buruk geçiriyoruz. Çünkü şuan da onlar konteyner evlerde kalıyor. Evsizler, barksızlar biz de onlara ufacık bir şey olsun, depremzede kardeşlerimize sesimizi duyurmak istedik buradan. İnşallah onlar da bizi duymuşlardır. Bu maniyi depremzedelere armağan ediyorum" diye konuştu.

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