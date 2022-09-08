Video Yaşam Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video
Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video

Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video

08.09.2022 | 11:05

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Antalyalı bir koleksiyoner tarafından Bitlis’in Ahlat Müzesi’ne bağışlanan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikke halkın ziyaretine açıldı.

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Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık sikke, Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı tarafından geçtiğimiz günlerde Ahlat Müzesi'ne bağışlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu bağışlanan sikke, Antalya'da yaşayan koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı'dan alınarak Ahlat Müze Müdürlüğüne getirildi. Müzede oluşturulan özel bir vitrinde sergilenen altın sikke, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.

"ALPARSLAN'LA ANILAN BİR İLÇEDE BU SİKKENİN SERGİLENMESİ OLDUKÇA ANLAMLI"
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, "Sikkemizi, 2-3 gün içerisinde tasarladığımız özel vitrinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu değerli eseri, Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı bağışladı ve bundan dolayı da kendisinin mutluluk duyduğunu ifade etti. Çünkü Ahlat, Alparslan ile anılan bir ilçedir. Alparslan'la anıldığı için de bu sikkenin burada olmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı gerçekten çok destekleri oldu. Kısa süre içerisinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Çünkü kaynaklarda Malazgirt Savaşı öncesinde Alparslan'ın burada konakladığını, savaş stratejisini burada belirlediğini, burada otağını kurduğu biliniyor. Bu nedenle ziyaretçiler müzede Alparslan'a ait bir eserin olmasını bekliyordu. Bu sikkeyi getirdikten sonra gerçekten gördük ki ziyaretçi sayısında da bir artış söz konusu oldu. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz paylaşımları görenler merak ettikleri için bizzat geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan, sikkenin nerede basıldığı bilinmemekte ancak Alparslan'a ait olduğu üzerinde yazılıdır. Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazılar yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah'tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah'a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O, Allah kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir' yazmaktadır" dedi.

"BU DEĞERLİ ESERİ HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"
Tüm ziyaretçilerin bu değerli eseri görmesini istediklerini belirten Ahlat Müze Müdürü Ercek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Alparslan'a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor. Sergilendiğinden beri eserin yoğun bir ilgi gördüğünü gözlemledik. Vatandaşlarımız Ahlat'ta Alparslan'a ait bir eserin sergilenmesini bekliyordu. Teşhir edildikten sonra yoğun bir ziyaretçi almaya başladı. Bu değerli eseri müzemize bağışlayan avukat Bahadır Kalaycı ve süreç içerisinde desteğini esirgemeyen Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel'e teşekkür ederim."

"SULTAN ALPARSLAN'IN SİKKESİNİ GÖRMEK İÇİN GELDİM"
Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikkeyi görmeye gelen Habip Kolaç ise "2 yıldır Ahlat'a geliyorum. Geçen yıl geldiğimde de müzeyi beğenmiştim. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Ama bu yıl Sultan Alparslan'ın sikkesini görmek için geldim. Aslında gelmeyecektim. Tarihçi olduğum için çok meraklandım ve görmek istedim. Çoğu eserini burada gördüm ve tanıdım. Tarihçi olduğum için büyük bir merak uyandırdı. Büyük zaferin sikkesi olduğunu duydum. Sultan Alparslan'ın zenginliğini, bereketini aktardığını gördüm. Tarihi tam olarak belli değil ama bin yıllık eser olduğu için gerçekten merak uyandırıyor" diye konuştu.

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