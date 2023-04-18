Video Yaşam Bir tonu aşan seri suçüstü… 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bir tonu aşan seri suçüstü… 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bir tonu aşan seri suçüstü… 62 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

18.04.2023 | 10:55

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 4 ilçede düzenlenen seri operasyonlarda altı farklı türde bir ton 229 kilo 693 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 62 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

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