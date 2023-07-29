Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 29.07.2023 | 14:52 Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan 2 sürücü adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halindeki sürücü Üftade N.(41) yönetimindeki otomobil, yol kenarından karayoluna çıkış yapan sürücü Ahmet A.(45) yönetimindeki otomobile çarptı.Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, Balıkesir'den Kayseri iline 58 FY 021 plakalı otomobil ile giderken, yol kenarına park ettikleri araçlarının arkasında mola verip piknik yapan dünürler Uğur Koç(64) ve Cavit Kılıç(64)'a şiddetli şekilde çarptı. Kaza sonucu Uğur Koç olay yerinde hayatını kaybetti, Cavit Kılıç ise yaralandı. Piknik sırasında yanlarında bulunan Merve Kılıç(38) ve eşi Ferhat Kılıç(40) şans eseri yaralanmadı. Kaza Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.Kazada sürücüler yaralanmazken, yaralı Cavit Kılıç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Gözünün önünde babasını kaybeden Merve Kılıç, büyük üzüntü yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza sonucunda bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüler, adliyeye sevk oldu.