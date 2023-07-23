Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş böyle kurtarıldı | Video
Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra'da denize giren 37 kişi, AKUT ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşların kurtarılma anları da kameralara yansıdı.
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