Video Yaşam Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı | Video
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı | Video

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı | Video

31.07.2024 | 10:18

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. 50 günde tamamlanması planlanan çalışma sebebiyle sürücüler Kaynaşlı’ya kadar D-100’den ulaşımını sağlayacak.

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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar başladı. Sabah saat 08.45 itibariyle İstanbul istikametine ulaşım Abant Kavşağı'ndan kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.
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