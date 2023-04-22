Video Yaşam Bolu'da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video
Bolu'da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video

Bolu'da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video

22.04.2023 | 13:10

Bolu Dağı Tüneli çıkışı TEM Otoyolunda 4 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Trafik ise bir saat boyunca kapandı.

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Kaza, Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan 3 araç duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, felç olan trafiği kontrol altına aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrardan eski seyrine döndü.

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