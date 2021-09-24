Video Yaşam Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video

Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video

Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video
24.09.2021 | 08:51

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İzmir’de hapse girdiği için Bornova Belediyesi’ndeki işine son verilen ve hapisten çıktıktan sonra tekrardan belediyede çalışmak isteyen şahıs, elindeki silah ve bıçakla belediye binası içerisinde intihar girişiminde bulundu. Belediye başkan yardımcısı ve polisin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından ikna olan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Bornova Belediyesi binasında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova Belediyesi'nde çalışmaya başlamadan önce uyuşturucu madde kullanımı, görevi yaptırmamak ve güvenliği tehlikeye düşürme gibi suçlardan kaydı bulunan Aykut A., hakkındaki bu suçlardan dolayı belediye bünyesinde çalışırken hapse girdi. 8 ay süresince hapis yatan Aykut A'nın bu süreçte işine son verildiği ileri sürüldü. Tekrardan belediye bünyesinde çalışmak isteyen Aykut A., elinde silah ve bıçakla belediye binasına gelerek intihar girişiminde bulundu.

İKNA ÇABALARI YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
İhbar üzerine adrese polis ekiplerinin yanı sıra belediye başkan yardımcılarından Barbaros Taşer de geldi. Polis ekipleri ve belediye başkan yardımcısının çabaları sonucunda Aykut A., yaklaşık 2 saat sonra intihar etmekten vazgeçerek elindeki silahı ve bıçağı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmamış olması ise yüreklere su serpti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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