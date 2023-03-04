Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi | Video
Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi | Video

Boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi | Video

04.03.2023 | 15:47

Çanakkale’nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu (41) 2 kez zorla kaçırıp darp ettiği iddia edilen tutuklu Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu’na (51), yargılandığı davada, indirim uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis verildi. Sanığa, 'Eşi kasten yaralama' suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu'nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ve eşi İlknur Kuloğlu'ndan geçen yıl 23 Nisan ayında haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp çift aranırken, İlknur Kuloğlu, jandarmayı telefonla arayarak yardım istedi. İlknur Kuloğlu, kendisini kaçırdığını ileri sürdüğü İlker Mustafa Kuloğlu'nun yerini jandarmaya söyledi. Jandarma, İlker Mustafa Kuloğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen İlker Mustafa Kuloğlu, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İlker Mustafa Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

2 AY SONRA TEKRAR KAÇIRDI
Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu 8 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Sonrasında ikiliden bir daha haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirildi. Muhtar ve eşini arama çalışmaları başlatıldı. Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda kayıp olan İlknur Kuloğlu Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak bulundu. Muhtar Kuloğlu, evdeki av tüfeğini de alarak kaçmasının ardından Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından, darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Muhtar Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu Şerbetli köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu hakkında, boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu 23 Nisan'da kaçırdığı olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Sanık İlker Mustafa Kuloğlu hakkında, 'Eşi kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Çan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması 1 Mart'ta görüldü. Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katılan Sanık İlker Mustafa Kuloğlu, savunmasında, üzerinde atılı suçları kabul etmeyip, beraatini talep etti.
Hakim, sanık Kuloğlu'na 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi, ardından, sabıkasız olması ve alacağı cezanın geleceği üzerine etkisini göz önüne alarak, cezayı 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığa, 'Eşi kasten yaralama' suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu'nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

8 Haziran 2022 tarihindeki 2'nci kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma sürerken, sanık İlker Mustafa Kuloğlu'nun ise tutukluluk hali devam ediyor.

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