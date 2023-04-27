Böyle talihsizlik görülmedi: Otomobiline önce yeğeni zarar verdi sonra da kazaya karıştı | Video
Sultangazi'de yeğeninin zarar verdiği otomobili tamir ettirdikten sonra trafiğe çıkan şahıs, kaza şokuyla sarsıldı. Yol kenarına bırakılan otomobile kaza yapan iki araçtan biri çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil hasar görürken, talihsiz adam ise şaşkına döndü.
TAMİRDEN ÇIKAN ARAÇ KAZAYA KARIŞIP HASAR GÖRDÜ
Mahsun B., bir süre sonra tamir edilen 34 JN 5064 plakalı otomobiliyle dün işlerini halletmek için yola çıktı. Mahsun B. ardından aracını Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerine park etti. Edinilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında Cüneyt Yalçın isimli sürücü otomobiliyle ara sokaktan caddeye bağlanmak istediği esnada karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı yöne geçerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç ise park halindeki Mahsun B.'ye ait otomobile çarptı. Bu sırada cadde üzerindeki bir dükkanda bulunan Mahsun B. gelen gürültü üzerine aracının yanına koştu. Mahsun B. gördüğü manzara karşısında şaşkına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan Cüneyt ve Erol Yalçın isimli iki kardeş yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Şoku üzerinden atan Mahsun B. ise tamirden yeni çıkan aracını yine tamirhaneye götürdü.
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