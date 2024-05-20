Video Yaşam Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh'ta yeniden görüldü | Video
Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh'ta yeniden görüldü | Video

Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh'ta yeniden görüldü | Video

20.05.2024 | 09:25

Sansargiller familyasından olan Su Samuru Bayburt'ta Çoruh Nehri kıyılarında yeniden görüldü.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan Su Samuru Bayburtlu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Halk arasında su iti olarak da bilinen su samurunu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Çoruh Nehri kıyılarında ara ara görülen su samurları her defasında yöre halkının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Oyun oynamayı seven, oyuncu bir tür olarak bilinen ve Çoruh'un sularında bata çıka oyunlar oynayan su samuru bu sefer nehir kıyısında görüntülendi.
Değişik sesler çıkararak koşuşturan su samuru ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen su samurunun nehre daldıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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