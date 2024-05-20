Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı | Video
Bursa’da bir Tofaş sürücüsü, boş bulduğu alanda dakikalarca drift attı.
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