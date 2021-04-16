Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video
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Bereket ayı Ramazan, koronavirüs nedeniyle bu yıl da buruk bir heyecan ile geldi. Bugün, Ramazan imsakiye takvimine göre üçüncü iftar yapılacak. İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, il il iftar saatleri ve ezan vakti araştırılıyor. Bu nokta, 81 ilde yaşayan vatandaşlar, "bugün iftar saat kaçta, iftar saati için ne kadar kaldı" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Aşağıda, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saati ve Diyanet ile İmsak vakitleri...