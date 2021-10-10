Bunalıma giren şoför iki tırı birden yaktı!

Esenyurt'ta gece saatlerinde park halinde bulunan iki tırı yakanın şoför olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde gece saat 00.00 sıralarında park halindeki tırın kabin kısmında yangın çıkmıştı. Alevler kısa süre içinde park halinde olan 13 KD 836 plakalı tıra sirayet etmişti. İki tır alev topuna dönmüştü. Tırlar kullanılmaz hale gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda yangının meydana geldiği araçlardan birinin şoförü S.P. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs polis ekipler yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kendi aracı içerisinde bunalıma girerek bez parçaları tutuşturmak suretiyle her iki aracı ve mescidi ateşe verdiği belirlendi.