Bursa motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Batuhan Ay (23) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi eski Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Batuhan Ay yönetimindeki 16 ABZ 833 plakalı motosiklete, Gazi Magosa Caddesi'nden çıkan Ayhan Cesur'un (35) kullandığı 16 KCS 88 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürüklediği motosikletin sürücüsü Batuhan Ay yaralandı. Ay'a ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Batuhan Ay, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.