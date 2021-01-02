Video Yaşam Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video

Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video

Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video
02.01.2021 | 08:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video 00:18
Bursa'da kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler | Video 02.01.2021 | 08:47
Samsun'da evde oyun oynarken fenalaşan çocuk, öldü | Video 01:00
Samsun'da evde oyun oynarken fenalaşan çocuk, öldü | Video 01.01.2021 | 17:20
Mersin'de inşaat halindeki binada, canlı müzikli yılbaşı eğlencesi | Video 00:17
Mersin'de inşaat halindeki binada, canlı müzikli yılbaşı eğlencesi | Video 01.01.2021 | 17:20
Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video 02:34
Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video 01.01.2021 | 16:54
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı | Video 01:37
Zindaşti'nin kızını ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı | Video 01.01.2021 | 16:55
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video 00:45
Kumkapı'da sokakta sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması | Video 01.01.2021 | 16:55
Hatay İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü | Video 01:20
Hatay İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü | Video 01.01.2021 | 16:42
Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama Başkasına gitmesin diye... | Video 04:36
Bursa'da karısını pompalı tüfekle öldüren kocadan şok açıklama "Başkasına gitmesin diye..." | Video 01.01.2021 | 15:43
Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video 00:50
Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video 01.01.2021 | 16:09
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01:41
Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video 01.01.2021 | 15:53
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması Çocuklarını korumak... | video 02:38
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video 01.01.2021 | 15:49
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01:16
Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı | Video 01.01.2021 | 15:39
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi | Video 01.01.2021 | 15:43
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01:33
Yoğun bakımdan çıkan koronavirüs hastası eşinin geçtiği koridora gül yaprakları döktü | Video 01.01.2021 | 14:34
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 03:45
Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor | Video 01.01.2021 | 14:33
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 00:30
Yeni yılın ilk günü faciadan dönüldü... Eve yıldırım isabet etti | Video 01.01.2021 | 15:06
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 00:22
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı’ ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar | Video 01.01.2021 | 15:05
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:39
Acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti | Video 01:51
Acil tıp teknisyeninin hayatını kurtardığı adam vefat etti | Video 01.01.2021 | 14:47
Sakarya'da polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 03:00
Sakarya'da polis merkezi yakınındaki silahlı saldırı kamerada | Video 01.01.2021 | 14:13

Bursa’da kısıtlamada evlerinin çatısına çıkarak meşale yakıp tüfek ile rastgele havaya ateş açan kişilerin bu görüntüleri büyük tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kısıtlamada bir araya gelen arkadaşlar evlerinin çatısına çıkıp meşale yaktılar. Daha sonra aralarından birisi tüfek ile havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA