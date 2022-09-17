Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çamlık alanda çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 uçakla havadan, 100 civarında personelle karadan müdahale ediliyor. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.
Ormana ait 2 uçak, 3 helikopter havadan, 6 arazöz 2 ilk mühalale aracı, 2 su tankeri ve 40 orman personeli ve çok sayıda bölge sakini de karadan müdahale ediyor. Yangının sarp çamlık arazide olduğu, hava taşıtlarının yakın noktadaki havuzdan su alıp alevlere müdahale ettiği bildirildi. Orman yetkilileri, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının beklendiğini kaydettiler.
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da olay yerine hareket ettiği öğrenildi.
Bölgedeki yüksek sıcaklık ve nem oranının ekiplerin alarm seviyesini yükseltmesine sebep olduğu ifade edildi.