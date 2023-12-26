Video Yaşam Caddebostan'da cinayet gibi kaza! Kaldırımda yürürken motosiklet çarptı | Video
Caddebostan'da cinayet gibi kaza! Kaldırımda yürürken motosiklet çarptı | Video

Caddebostan'da cinayet gibi kaza! Kaldırımda yürürken motosiklet çarptı | Video

26.12.2023 | 12:04

Kadıköy Caddebostan'da otomobilin çarpmasıyla kaldırıma savrulan motosiklet 4 kişiye çarptı. Kazada motosikletin çarptığı 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybederken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü meydana gelen kazada, otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savrularak 4 kişiye çarptı. Motosikletin çarpmasıyla 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi de yaralandı. Motosikletli serbest bırakılırken otomobil sürücüsü ise tutuklandı. Motosiklet ile otomobilin yarıştığını ve kazanın bu sırada gerçekleştiğini iddia eden Soyyer'in ailesi, iddialarını ispatlamak için iz peşine düştü.

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi.

KAZA ANI KAMERADA
Olayın üstünden günler geçtikten sonra kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı görülüyor. Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor.

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