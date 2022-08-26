Video Yaşam Çalışma ruhsatı iptal edilmiş… Trafikten men edildi… | Video
Çalışma ruhsatı iptal edilmiş… Trafikten men edildi… | Video

Çalışma ruhsatı iptal edilmiş… Trafikten men edildi… | Video

26.08.2022 | 15:54

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İstanbul’da aracından indirdiği bir kadın yolcunun o anları kayıt altına aldığı cep telefonunu elinden almak isteyen minibüs sürücüsüne ceza kesildi. Çalışma ruhsatı geçici olarak iptal edilmiş olmasına rağmen trafiğe çıkarıldığı belirlenen araç trafikten men edildi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir minibüs şoförü, tartıştıktan sonra aracından indirdiği bir kadın yolcunun o anları kayıt altına aldığı cep telefonunu elinden almak istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Plakası tespit edilen minibüsün çalışma ruhsatının geçici olarak iptal edildiği falat buna rağmen aracın çalıştırılmasına devam edildiği belirlendi. Kimliği tespit edilen M.A. isimli minibüs sürücüsü İstanbul Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından durduruldu. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında farklı maddelerden cezai işlemler uygulandı ve araç trafikten men edildi.

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