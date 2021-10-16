Camilerden çaldığı 21 musluğu hurdacılara sattı! O parayla uyuşturucu satın aldı

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; camilerden sökerek 21 musluk çalan ve hurdacılara satan bir kişiyi yakaladı. Uyuşturucu madde bağımlısı olan 26 suçtan sabıkalı Ferhat U. ifadesinde muslukları satıp uyuşturucu madde satın aldığını söyledi. Şüphelilerin muslukları sökerek çalma anları ve poşetlere koydukları musluklarla kaçtıkları anlar camilerin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen iki kişinin; Kağıthane Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak üzerinde bulunan Taş Ocağı Camisi'nin şadırvan bölümünde bulunan dokuz musluğu çaldıkları saptandı. Aynı kişilerin Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taş Ocağı Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Camisi'nin şadırvanından ise yine sökerek 12 musluğu çaldıkları tespit edildi.



"UYUŞTURUCU SATIN ALDIM"

Şüphelilerin başka camilerden de hırsızlık yapma olasılıkları üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ilçe genelindeki camilerin çevrelerinde tespit çalışması yaptı. Ferhat U. isimli şüpheli, gece saat 01.50 sıralarında Hürriyet Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti, evden, otodan ve açıktan hırsızlık ile gasp suçlarından ötürü 26 suç kaydının olduğu belirlenen ve "Uyuşturucu Madde Satın Almak" suçundan ötürü arandığı ortaya çıkan şüpheli Ferhat U. ifadesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, camilerden çaldığı muslukları hurdacılara satarak uyuşturucu madde satın aldığını söyledi.



CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ferhat U. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin muslukları sökerek çalma anları ve poşetlere koydukları musluklarla kaçtıkları anlar camilerin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.