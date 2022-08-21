Çamlıca Kulesi 788 binden fazla ziyaretçi ağırladı | Video

Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana 788 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor.

Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırılarak, onların yerine, Türkiye'ye simgesel bir yapı kazandırıldı. Ayrıca, Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetlerinde dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL'DA TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

İstanbul'a yeni bir siluet ve sosyal alan kazandıran Çamlıca Kulesi'ni açıldığı günden bu yana 788 bin 241 kişinin ziyaret etti. 1 Ocak - 20 Ağustos tarihleri arasında da 455 bin 945 kişi Kulede ağırlandı. Çamlıca Kulesi'nde, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları bulunuyor.