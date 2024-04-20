6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video
Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video

Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video

20.04.2024 | 11:59

Çanakkale’de kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza önceki gün 14.30 sıralarında Çanakkale-Bursa çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine seyir halinde olan Temel Tuman (48) idaresindeki 17 AAB 166 plakalı otomobil çevre yolu üzerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, ağır yaralanan sürücü Temel Tuman, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı. Temel Tuman burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tuman, dün Umurbey beldesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı, çevre mühendisi kazada öldü | Video 00:58
Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı, çevre mühendisi kazada öldü | Video 20.04.2024 | 13:15
Market sahibi Heimlich manevrası ile komşusunun hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 04:40
Market sahibi Heimlich manevrası ile komşusunun hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 20.04.2024 | 13:08
İstanbul’da bin 800 polisin katıldığı operasyonda 215 kişi gözaltına alındı | Video 01:00
İstanbul'da bin 800 polisin katıldığı operasyonda 215 kişi gözaltına alındı | Video 20.04.2024 | 12:14
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı | Video 01:12
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı | Video 20.04.2024 | 12:15
Çanakkale’de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video 00:15
Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video 20.04.2024 | 11:59
2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video 00:20
2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video 20.04.2024 | 11:41
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması böyle görüntülendi | Video 00:34
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması böyle görüntülendi | Video 20.04.2024 | 11:09
Niğde’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 01:30
Niğde'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 20.04.2024 | 11:06
Foça açıklarında hortum oluştu | Video 00:11
Foça açıklarında hortum oluştu | Video 20.04.2024 | 10:55
Silahla yaralama ve gasp yapan çeteye ‘Balistik’ operasyonunda 6 tutuklama | Video 01:32
Silahla yaralama ve gasp yapan çeteye ‘Balistik’ operasyonunda 6 tutuklama | Video 20.04.2024 | 10:41
Husumetlisini öldürdü, yakalanınca ‘Öldürme amacım yoktu’ dedi | Video 01:40
Husumetlisini öldürdü, yakalanınca ‘Öldürme amacım yoktu’ dedi | Video 20.04.2024 | 10:00
İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu | Video 02:20
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu | Video 20.04.2024 | 09:02
Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu | Video 00:43
Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu | Video 20.04.2024 | 09:21
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 09:20
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 20.04.2024 | 08:42
Aksaray’da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 03:24
Aksaray’da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 20.04.2024 | 08:39
Bursa’da 500 polisle ’huzur’ uygulaması: 14 kişi yakalandı | Video 01:00
Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 14 kişi yakalandı | Video 20.04.2024 | 08:40
Drift zevkine 50 bin ceza, araç trafikten men edildi | VİDEOHABER 00:12
Drift zevkine 50 bin ceza, araç trafikten men edildi | VİDEOHABER 20.04.2024 | 00:53
Ormanda kayboldu, 6 saat sonra jandarma buldu | VİDEOHABER 00:48
Ormanda kayboldu, 6 saat sonra jandarma buldu | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:44
Sibergöz-31 operasyonunda 16 tutuklama | VİDEOHABER 00:41
Sibergöz-31 operasyonunda 16 tutuklama | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:30
Bakırköy’de silahlı saldırı: Taksiden iner inmez sıktı! | VİDEOHABER 00:11
Bakırköy'de silahlı saldırı: Taksiden iner inmez sıktı! | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA