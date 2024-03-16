Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde trafik polisi ekiplerinin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucu tır sürücüsü polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. 0.48 promil alkollü çıkan tır sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.
Alkollü olduğunu belirten tır sürücüsü Ü.E., bir kere ehliyeti verdiğini, bir daha vermemek için kaçtığını belirtti.
Tır sürücüsü Ü.E., yapılan kontrolde 0.48 promil alkollü çıktı. Tır sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.
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