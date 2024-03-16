Video Yaşam Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video

Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video

16.03.2024 | 08:36

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde trafik polisi ekiplerinin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucu tır sürücüsü polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. 0.48 promil alkollü çıkan tır sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

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Olay saat 00.30 sıralarında Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu uygulaması noktasında meydana geldi. Uygulama noktasında polis, Ü.E. idaresindeki tırın uygulama noktasına girmesini istedi. Polisin dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünü yakalamak için takibe aldı. Jandarma ekipleri de polislere tır sürücüsünü yakalamak için destek verdi. Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası polis ve jandarmanın takibi sonucu tır sürücüsü Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde çıkmaz sokağa girdi. Ekipler, Ü.E. yakalamak için çalışma başlattıkları sırada birkaç el silah sesi duyuldu. Tırı terk eden sürücü Ü.E., köyde otların arasında saklanırken polis ve jandarma tarafından yakalandı.

Alkollü olduğunu belirten tır sürücüsü Ü.E., bir kere ehliyeti verdiğini, bir daha vermemek için kaçtığını belirtti.

Tır sürücüsü Ü.E., yapılan kontrolde 0.48 promil alkollü çıktı. Tır sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.
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