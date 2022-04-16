Çarşaflı hırsızlara operasyon

İstanbul Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde girdikleri apartmanlarda boş evleri tespit eden çarşaflı hırsız çetesine operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.