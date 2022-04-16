Video Yaşam Çarşaflı hırsızlara operasyon
Çarşaflı hırsızlara operasyon

Çarşaflı hırsızlara operasyon

16.04.2022 | 10:55

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İstanbul Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde girdikleri apartmanlarda boş evleri tespit eden çarşaflı hırsız çetesine operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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