Çatıda mahsur kalan kedi 5 gün sonra böyle kurtarıldı | Video 08.03.2023 | 12:33 Amasya’nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan "Arsız” isimli kedi, 5 günün sonunda vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Taşova Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında kedi olduğunu gören vatandaşlar el birliğiyle kediyi kurtardı. Alican Şahin isimli genç, getirdiği sürgülü merdivenle kedinin olduğu çatıya çıkarak uzun uğraşlar sonucunda kurtararak sahibine ulaştırdı.Binanın çatısından 5 gün sonra kurtarılan "Arsız" isimli kedi, sahibi Fatih Şahin'e teslim edildi. Fatih Şahin, sokak kedisi olarak sahiplendiği "Arsız" isimli kediyi 5 gündür aradığını ve seslerinin buradan geldiğini söyleyerek ciğer alıp karnını doyuracağını söyledi. Sahibiyle birlikte ciğer yemeye giden kedinin koşuşturması gülümsetti.