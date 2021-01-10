Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile düet yaptı | Video
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Oyuncu Bülent Şakrak, "Yol" isminde hazırladığı türkü albümünde eşi Ceyda Düvenci ile düet yaptı. Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından keyifli bir video paylaşarak, o türküyü takipçileriyle paylaştı.