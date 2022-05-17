Cezaevine tekerlekli sandalyeyle gönderilen cani koca öldü | Video

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Denizli’de yarım asırlık eşini mutfaktan çıktığı anda yanında bulundurduğu tüfekle öldüren ve cezaevine tekerlekli sandalyeyle giden koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.