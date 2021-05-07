Video Yaşam Çıkan kavgada dere yatağına atlayan yaralı şahsa böyle taş yağdırdılar | Video

Çıkan kavgada dere yatağına atlayan yaralı şahsa böyle taş yağdırdılar | Video

Çıkan kavgada dere yatağına atlayan yaralı şahsa böyle taş yağdırdılar | Video
07.05.2021 | 14:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Ataşehir'de yakalandı | Video 00:24
Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Ataşehir'de yakalandı | Video 07.05.2021 | 14:40
Avcılar’da kafeden adeta cephane çıktı | Video 00:57
Avcılar’da kafeden adeta cephane çıktı | Video 07.05.2021 | 14:40
Çaldıkları kamyoneti battaniyeyle gizlediler! Satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video 00:23
Çaldıkları kamyoneti battaniyeyle gizlediler! Satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video 07.05.2021 | 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşıda patent' tartışmalarına ilk yorum: İlimde kıskançlık olmaz... 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşıda patent' tartışmalarına ilk yorum: İlimde kıskançlık olmaz... 07.05.2021 | 14:38
Çıkan kavgada dere yatağına atlayan yaralı şahsa böyle taş yağdırdılar | Video 01:54
Çıkan kavgada dere yatağına atlayan yaralı şahsa böyle taş yağdırdılar | Video 07.05.2021 | 14:17
Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi' | Video 05:41
Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi' | Video 07.05.2021 | 14:00
Sosyal medyada infial yaratmıştı! Köpeği araca bağlayıp sürükleyen sahibi serbest bırakıldı | Video 00:29
Sosyal medyada infial yaratmıştı! Köpeği araca bağlayıp sürükleyen sahibi serbest bırakıldı | Video 07.05.2021 | 13:59
Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü.. O anlar kamerada | Video 00:24
Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü.. O anlar kamerada | Video 07.05.2021 | 12:40
Kadir Gecesi nedir? Tüm günahlar affedilir mi? Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Nihat Hatipoğlu: Hiçbir büyücünün gücü.. 03:13
Kadir Gecesi nedir? Tüm günahlar affedilir mi? Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Nihat Hatipoğlu: "Hiçbir büyücünün gücü.." 07.05.2021 | 12:42
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi | Video 02:53
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi | Video 07.05.2021 | 12:24
Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı | Video 01:34
Polis memurunun balıkları kurtarmak için zamanla yarışı | Video 07.05.2021 | 12:24
Ümraniye’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 01:54
Ümraniye’de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.05.2021 | 11:56
Türk asıllı Avusturya vatandaşı boksör, kısıtlamada olay çıkarttı | Video 01:42
Türk asıllı Avusturya vatandaşı boksör, kısıtlamada olay çıkarttı | Video 07.05.2021 | 11:56
İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 00:38
İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.05.2021 | 11:43
İstanbul'da minibüste tepki çeken skandal görüntüler 00:29
İstanbul'da minibüste tepki çeken skandal görüntüler 07.05.2021 | 11:28
Sahte polisler arama bahanesiyle Ugandalı iş insanlarını soydular | Video 01:45
Sahte polisler arama bahanesiyle Ugandalı iş insanlarını soydular | Video 07.05.2021 | 11:37
İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu! 02:19
İstanbul'da 40 milyon TL'lik lüks araç operasyonu! 07.05.2021 | 11:40
Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar kamerada | Video 03:08
Pazaryerinin camlarını kıran saldırgan etkisiz hale getirildi. O anlar kamerada | Video 07.05.2021 | 11:25
Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video 03:21
Doğaya gizlenmiş saklı cennet “Bekiran Şelalesi” | Video 07.05.2021 | 11:25
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti | Video 00:41
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti | Video 07.05.2021 | 11:25

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çıkan kavgada silahlı 4 kişi, kaçan silahlı şahsı kovaladı. Silahlı grup, kaçarken dere yatağına atlayan şahsa kaldırım taşı yağdırdı. Özel hareket polislerinin de müdahale ettiği olayda 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi oldukları söylenen silahlı bir grup henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı olan başka bir şahsı kovalamaya başladı. Kovalama esnasında kaçan silahlı şahıs, caddenin kenarından geçen dere yatağına atladı. Bir müddet daha devam eden kovalamacada, 4 kişilik silahlı grup, kaçan silahlı şahsa ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs, dere yatağından çıkmaya çalışarak başka bir yöne kaçmak istedi. Silahlı grup ise bu esnada kaldırım taşlarını fırlatarak, yaralı şahsın dereden çıkmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile birlikte özel hareket polisleri de sevk edildi. Olayda, silahlı olan iki grubun tamamı olay yerinde yakalandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer saldırganlar ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Yaşanan silahlı saldırıyı gören çevredeki bir vatandaş, "Bir kişi yaralandı. Dereye kaçtı. Dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Ellerinde silahlarla. Onu kovaladılar derede. Üzerine kaldırım taşları attılar. Çok sayıda polis geldi. Özel harekat polisi de geldi. Şahıs ayağından yaralıydı. Ambulans da geldi" dedi.

SALDIRGANLARIN KOVALAMACASI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Görüntülerde, dere yatağına kaçan silahlı şahsa, diğer saldırganlar kaldırım taşları fırlatıyor. Dere yatağındaki şahıs da karşı tarafa taş fırlatarak kendini savunmaya çalışıyor. Taşlardan birinin isabet etmesiyle dere yatağındaki şahıs yere düşüyor. O esnada polis ekipleri olaya müdahale ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA