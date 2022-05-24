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OTOMATİK OYNAT
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Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü | Video 24.05.2022 | 20:35
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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın | Video 24.05.2022 | 19:40
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Kocaeli'de midye avcıları suçüstü yakalandı | Video 24.05.2022 | 16:21
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Belediye kendini ifşa etti: "Biz bunu seçim zamanında çok kullandık" | Video 24.05.2022 | 15:26
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Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:50
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Son Dakika: İstanbul’da DEAŞ’lı canlı bomba yakalandı! | Video 24.05.2022 | 14:03
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Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video 24.05.2022 | 12:02
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 24 Mayıs Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 24.05.2022 | 11:55
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Son Dakika: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı | Video 24.05.2022 | 10:45
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26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video 24.05.2022 | 10:45
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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video 24.05.2022 | 10:32
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Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video 24.05.2022 | 10:33
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Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video 24.05.2022 | 09:26
Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.