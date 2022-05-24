Video Yaşam Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü | Video
Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü | Video

Çin’de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü | Video

24.05.2022 | 20:35

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Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

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