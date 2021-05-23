Video Yaşam Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video

Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video

Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video
23.05.2021 | 16:31

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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan cipin yandan çarpması sonucu çarptığı tırın şarampole devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. idaresindeki cipin kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde bulunan D.K. idaresindeki tıra yandan çarpması sonucu kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü D.K. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın kabininde sıkışan D.K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde cipin seyir halindeki tırın yan tarafından çarpması ve tırın şarampole devrilmesi yer alıyor.

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