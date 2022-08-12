Video Yaşam Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video

Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video

12.08.2022 | 15:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 00:12
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 12.08.2022 | 15:06
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 01:26
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 12.08.2022 | 14:41
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 00:31
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 12.08.2022 | 14:51
İstanbul’da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:06
İstanbul'da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2022 | 14:50
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 01:07
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 12.08.2022 | 14:39
Müze çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora’yı böyle ele geçirdiler! | Video 00:50
"Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video 12.08.2022 | 14:27
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 01:02
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 12.08.2022 | 14:27
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 00:52
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 12.08.2022 | 12:43
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 02:05
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 12.08.2022 | 12:40
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy’de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 02:53
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 12.08.2022 | 14:06
Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video 00:06
Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video 12.08.2022 | 12:55
Artvin’de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 02:37
Artvin’de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 12.08.2022 | 12:25
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:48
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.08.2022 | 12:14
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:52
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 12.08.2022 | 12:05
İzmir ve Manisa’da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video 04:10
İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video 12.08.2022 | 10:02
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video 00:47
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video 12.08.2022 | 10:02
Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video 00:14
Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video 12.08.2022 | 10:20
İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi | Video 01:32
İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi | Video 12.08.2022 | 09:53
İstanbul Boğazı’nda yunuslardan görsel şölen | Video 02:37
İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen | Video 12.08.2022 | 09:53
Adana’da silahlı kavga: 1 yaralı | video 01:06
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı | video 12.08.2022 | 09:02

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet oldu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesindeki yaz bölgede meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri adeta izleyicilerin kanını dondurdu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan görüntülerde, daracık sokakta aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, o sırada sokakta oyun oynayan çocukları umursamadan geçmeye çalışıyor. Aracı son anda fark eden 2 çocuktan biri duvara yapışarak kıl payı kurtulurken, diğer bir çocuk ise topun peşinden koşarken bir anlık aracı görüp geri kaçmasıyla faciadan kıl payı kurtulduğu gözlendi.

JANDARMA 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALADI
Olayın ihbarı üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, 24 saat geçmeden şahsın aracını durdurarak E.Y. isimli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti. Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA