Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video

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Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet oldu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.
JANDARMA 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALADI
Olayın ihbarı üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, 24 saat geçmeden şahsın aracını durdurarak E.Y. isimli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti. Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.