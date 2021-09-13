Video Yaşam Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası | Video

Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası | Video

Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası | Video
13.09.2021 | 09:57

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Adana’da dershaneye gelen çocukları FETÖ'ye kazandırdığı öne sürülen ve Bylock kullandığı belirlenen kadın öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emel K.'nin (32) yakalanması için çalışma başlattı. Polis, örgütün kapatılan dershanesinde sınıf öğretmenliği yapan, 2018 yılında örgüt üyeliğinden girdiği cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Emel K.'yi, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Emel K.'nin, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Ayrıca Emel K.'nin, görev yaptığı dershanede 'zeki' olarak nitelendirdikleri çocukları tespit edip, örgüte kazandırma faaliyeti yürüttüğü bildirildi. Emel K.'nin, 7-11 yaşındaki çocuklara örgüt elebaşı Fetullah Gülen'nin kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

Emel K.'nin eşi Zafer K.'nin (33) de 2018 yılında örgüt üyeliği suçundan cezaevine girdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde 'Kemal' kod adı kullandığı belirtildi. Zafer K.'nin de örgütte sistematik olarak yükseldiği öğrenci mümessilliğinden bölgeler sorumluluğunu kadar getirildiği, aynı zamandan yurtlardan da sorumluğu olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emel K. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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